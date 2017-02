Stadt klagt gegen sich selbst

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Verwaltungsgericht in Frankfurt soll prüfen, ob das Verwaltungshandeln der Stadt Eisenhüttenstadt im Zusammenhang mit den Altanschließerbeiträgen rechtens war. Bis es aber zu einem Urteil kommt, kann es Jahre dauern.

Ist das nun nur eine Posse, das Nachkarten von Leuten, die nicht verlieren können? So sieht es Friedrich Schmidt (Die Linke). Oder geht es vielmehr darum, ein Urteil des obersten Gerichtes umzusetzen und Bürger nicht als Melkkuh klammer Kommunen auszunutzen? So argumentiert Marina Marquardt (CDU). In jedem Fall wird der Endlos-Geschichte um Altanschließer-Beiträge ein neues Kapitel hinzugefügt mit einer besonderen Note. Denn der Hauptausschuss hat beschlossen, dass die Stadt gegen einen Bescheid der Kommunalaufsicht Widerspruch einlegt. Dieser Bescheid hatte das Handeln von Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) bestätigt. Etwas grob gesagt: Dagmar Püschel muss gegen ihre eigene Entscheidung klagen.

Hintergrund ist eine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung. Nach Abwägung aller möglichen Varianten hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) alle bisher entrichteten Abwasserbeiträge zurückzahlen soll, nicht nur für Altanschließer. Dann, so sehen es Gutachten, wäre man auf der rechtlich sicheren Seite. Der Nachteil aus Sicht des TAZV und der verbandsangehörigen Gemeinden ist: Das Geld für die komplette Rückzahlung hat der Verband nicht, die Gemeinden müssten Umlagen beisteuern. Allein für Eisenhüttenstadt wären das mehr als vier Millionen Euro - Geld, das die Stadt aus Sicht von Dagmar Püschel nicht hat. Deshalb hat sie den Beschluss beanstandet, auch in der Verbandsversammlung den Beschluss nicht umgesetzt, obwohl mit den Stimmen von Eisenhüttenstadt der Beschluss in der Verbandsversammlung wohl durchgegangen wäre. Im Nachhinein hat die Kommunalaufsicht das Handeln der Bürgermeisterin bestätigt, nicht zuletzt mit Blick auf die prekäre finanzielle Lage der Stadt.

Soweit die Vorgeschichte. Die CDU-Fraktion hat nun jüngst im Hauptausschuss den Antrag eingebracht, dass die Stadt gegen den Bescheid der Kommunalaufsicht klagen soll, mit dem Ziel, dass das Handeln der Bürgermeisterin tatsächlich nicht rechtens war. Günter Luhn (CDU), der den Antrag maßgeblich formuliert hatte, argumentiert, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung darauf hingewiesen habe, das "fiskalische Gründe" eine Abgabenbelastung nicht rechtfertigen würden. Marina Marquardt, CDU-Fraktionsvorsitzende, drückte es so aus: Bürger dürften nicht die einzigen Melkkühe für klamme Kommunen sein.

Widerspruch gegen den Antrag der CDU gab es von Vertretern der Fraktion Die Linke. Friedrich Schmidt nannte es eben eine Posse. Es sei auch gar nicht klar, welche Kosten auf die Stadt durch die Klage zukommen.

Derweil versprach Thomas Kühn, 1. Beigeordneter, dass die Verwaltung transparent mit der Klage umgehen werde, obwohl sie sich gegen das Handeln der Stadt richtet. So wird die Klage nicht die Bürgermeisterin, sondern er, Thomas Kühn, unterschreiben. Auch solle mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen werden, welcher Anwalt die Klage vertreten soll. Über Kosten könne er noch nichts sagen, erklärte Kühn. Zunächst würde eine Grundgebühr von 5000 Euro anfallen. Allerdings wird es wohl lange dauern, bis es ein Urteil gibt. Die Verfahrensdauer beim Verwaltungsgericht liegt derzeit im Schnitt bei fünf Jahren.