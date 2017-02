Start für Schulkrankenschwestern

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An 20 Schulen in Brandenburg sind seit dem zweiten Halbjahr Schulkrankenschwestern im Dienst. Der Startschuss für das Modellprojekt fiel jetzt an der Frankfurter Lennéschule, wo Annegret Altmann an zwei Tagen in der Woche für die Kinder da ist. Ihr zweiter Frankfurter Einsatzort ist die Hutten-Oberschule.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554565/

Annegret Altmann gehörte bei der medienwirksamen Auftaktveranstaltung an der Lennéschule zu den gefragtesten Gesprächspartnern. Schließlich ruhen auf ihr und ihren neun über das Land verteilten Kollegen große Hoffnungen. Sozialministerin Diana Golze (Linke) brachte es so auf den Punkt: "Kinder lernen am besten, wenn sie gesund und fit sind." Für die Brandenburger Regierung ist der zusammen mit dem Land Hessen auf den Weg gebrachte Testlauf ein Leuchtturmprojekt. Die Erwartungshaltung an die Schulkrankenschwestern ist entsprechend groß.

In den kommenden zwei Jahren sollen sie nicht nur Erste Hilfe bei Blessuren und Beschwerden leisten, sondern auch Eltern und Lehrer bei der Betreuung chronisch kranker Schüler unterstützen. Vor allem aber sollen sie in Sachen Gesundheitsbildung aktiv werden. Mehr als 7 000 Schüler profitieren dabei von den Gesundheitsfachkräften.

"Mehr Chancengerechtigkeit - um nichts anderes geht es am Ende", erklärte Bildungsminister Günter Baaske (SPD). Natürlich seien für ein gesundes Großwerden der Kinder vor allem die Eltern verantwortlich. "Doch es gibt genug Eltern, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Da muss der Staat eingreifen und helfen, Chancengerechtigkeit zu gewährleisten." Im Schulumfeld verbringen Kinder die meiste Zeit des Tages. "Wenn man sie also dort nicht erreicht, wo dann", fragte Günter Baaske rhetorisch.

Kinder hätten ein Recht auf Bildung und bestmögliche Gesundheit unabhängig von der Einkommens- und Lebenssituation der Eltern, daran erinnert Diana Golze. "Studien zeigen, dass sich Armut und soziale Benachteiligung sowohl auf die allgemeine als auch auf die gesundheitliche Entwicklung im Kindes- und Jugendalter auswirken." Daher sei es richtig und wichtig, den Gesundheitsaspekt kontinuierlicher in die Schulen zu tragen.

Von der ersten Idee für den Einsatz von Schulkrankenschwestern bis zum Modellprojekt vergingen mehr als sieben Jahre. Anregungen holte sich Brandenburg unter anderem in Finnland, das an seinen Schulen schon lange Gesundheitspersonal einsetzt. Die Arbeiterwohlfahrt Potsdam war von Beginn an mit an Bord und ist nun in der Pilotphase Träger des Projektes. Ein Großteil der Kosten tragen die AOK Nordost und die Unfallkasse Brandenburg. Weiterer wichtiger Partner ist die Berliner Charité, die die bis Oktober 2018 laufende Testphase auswertet. Danach entscheidet sich, ob und wie die Gesundheitsprofis flächendeckend eingesetzt werden könnten.

Annegret Altmann freut sich auf die Arbeit mit den Kindern an der Lenné-Grundschule und Hutten-Oberschule. "Ich bin mit offenen und dankbaren Armen empfangen worden", sagt die 30-Jährige. Vorher hatte sie jahrelang in einem Berliner Krankenhaus gearbeitet. Als sie von dem Projekt hörte, nutzte sie die Chance, um in ihre Heimatregion zurückzukehren. Für ein erstes Fazit ist es noch zu früh, bislang hat sie die Zeit genutzt, um sich vorzustellen. "Aber es saßen schon Kinder mit Kopf- und Bauchschmerzen oder Schürfwunden in meinem Zimmer."

Petra Kreusch, Leiterin der Lennéschule, nahm den Riesenrummel am Donnerstag gelassen. Sie freut sich, dass ihre erst vor kurzem fertig sanierte, inklusive Schule nun auch für dieses Pilotprojekt ausgewählt wurde. "Wir haben viele Kinder mit Unterstützungsbedarf und legen ohnehin großen Wert auf Prävention. Hier erhoffen wir uns nun auch noch mehr fachliche Unterstützung im Unterricht", sagt Petra Kreusch, und erzählt: "Die Kinder sind ganz begeistert von ihr."