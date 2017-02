Platzverweise für Rumänen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Polizei hat in Bernau (Barnim) in der Nähe des S-Bahnhofs Friedenstal eine Ruine geräumt, in der in den vergangenen Monaten Dutzende Rumänen übernachtet hatten. Gegen 60 Menschen seien Platzverweise ausgesprochen worden, weil durch selbst angelegte Feuerstellen Gefahr im Verzug war, hieß es. Tagsüber hätten die Obdachlosen hauptsächlich in Berlin Geld für sich und Angehörige in ihrer Heimat erbettelt. Die Stadt hatte ihnen Notunterkünfte angeboten, die aber abgelehnt wurden. Stattdessen zogen die Bewohner nach Berlin weiter.