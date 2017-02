Weiße Weste hat nun einen hellgrauen Fleck

artikel-ansicht/dg/0/

Wustrau (RA) Der Tabellenführer der 1. Kreisklasse im Volleyball, der SV 90 Neuruppin, musste am Dienstagabend zwar seinen ersten Satzverlust der Saison hinnehmen, konnte aber die Führung mit einem 3:1-Sieg gegen SG Union/MSV Neuruppin weiter ausbauen.

Die mit nur sechs Spielern und fehlenden Stammkräften nach Wustrau angereisten Neuruppiner rechneten sich insgeheim wohl selbst nicht besonders viel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus. Mit einer Aufgabenserie von Dirk Blümchen setzte sich der SV 90 erwartungsgemäß frühzeitig ab und gewann 25:16. Im Folgesatz bot sich aber ein anderes Bild: Union steigerte sich, agierte spielerisch auf Augenhöhe und erkämpfte sich eine 15:12-Führung. Nach einer Auszeit geriet die Spielgemeinschaft mit 15:17 in Rückstand und nahm ein Time-Out. In einer spannenden und hochklassigen Schlussphase nutzte Angreifer Christian Ulrich den dritten Satzball zum 30:28-Satzgewinn.

Im dritten Abschnitt war es der Tabellenführer, der in einem weitgehend ausgeglichenen Satz die besseren Nerven hatte und sich mit 25:18 durchsetzte. Diesen Schwung nahm das Team um Patrick Lorenz mit in den vierten Durchgang und beendete das Spiel mit einem 25:17-Satzgewinn.

Die personelle Situation war am Dienstag für die Spielgemeinschaft so prekär, dass ein neuer Spieler eingesetzt wurde: Der im Klosterheider Flüchlingsheim wohnende Mojtaba Babakhani stand erstmals für Union/MSV mit am Netz. Er ist allerdings nicht jener Iraner, der mit der Lindower Landesklasse-Mannschaft aktiv ist. "Mustafa und Mojtaba sind jedoch Brüder", erklärte Spieler Ronald Erstling. Mustafa darf nur für Lindow III spielen, der ist damit bereits festgespielt. Der jüngere Mojtaba Babakhani schnürt jedoch seine Töppen für die Lindower Fußballabteilung.

Im zweiten Spiel des Abends traf der bisher sieglose BSV Neuruppin auf Gastgeber TSV Wustrau, bei denen aufgrund mehrerer Ausfälle Trainer Lutz Kuchenbecker in die Startformation rückte. Beide Mannschaften taten sich im Spielaufbau zunächst schwer, aber Wustrau erwischte den besseren Start und gewann den Satz mit 25:19. Im zweiten Abschnitt gelang den Gästen nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung der Satzausgleich (23:25). Im dritten und vierten Durchgang zogen die Zietendörfer an. Angeführt von ihrem stärksten Angreifer Henning Christ gewann der TSV die Sätze mit 25:17 und 25:12.