Neue Allee an der Schillerstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Auftrag zur Sanierung der Schillerstraße ist vergeben. Der Zuschlag, den das Parlament am Dienstag erteilte, ging an die Firma Aschoff. Doch bevor das Unternehmen aus Templin anrückt, kreischten erst mal die Motorsägen. Mehr als ein Dutzend Bäume musste weichen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554570/

Und fast wäre auch das letzte Gehölz, eine Weide an der Schillerstraße 25, gefallen. Die Männer standen schon mit dem Gerät bereit, um den Baum vom Stamm zu holen. Nachbarin Anne Hackenberger schritt ein, versuchte das Unterfangen zu stoppen. Zunächst konnte sie sich keinen Reim auf die Aktion machen. "Die Weide steht doch ein ganzes Stück weg von der Fahrbahn", so die Wahl-Eberswalderin. Alle anderen Bäume an der Schillerstraße waren in den vergangenen Tagen bereits gefällt worden, wegen des bevorstehenden Ausbaus der Straße. Doch diese Weide? "Es ist das letzte Grün, das uns geblieben ist. Die Kinder lieben die Weide. Spielen dort", so die Mutter.

Warum also mussten alle Bäume zwischen der Carl-von-Ossietzky-Straße und Schillertreppe - mit Ausnahme der Weide - weg? Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner klärt auf: Die Fällungen stehen in der Tat im Zusammenhang mit der Sanierung der Schillerstraße, so die Vize-Bürgermeisterin. In Vorbereitung auf das Projekt habe die Stadt als Bauherrin die Bäume begutachten lassen. Mit dem Ziel, die Schillerstraße als attraktives Wohngebiet zu entwickeln "unter Wahrung der historischen Struktur der Straßenräume". Wozu eben auch die Einordnung von "Großgrün" gehöre.

Ein Institut habe die Bäume untersucht, in Bezug auf ihr Alter und ihren Zustand. An der Schillerstraße standen Zierkirschen, Blumeneschen sowie Kastanien. Laut Gutachter war die Mehrzahl der Bäume in der Lebenserwartung "deutlich eingeschränkt". An den Kastanien bestand zum Teil Bruchgefahr. Eine baldige Fällung wurde empfohlen. Auch die Obstbäume hatten die "Alterungsphase bei Weitem erreicht", wiesen Pflegedezifite und -fehler auf, urteilten die Baumsachverständigen. Zudem war die Barrierefreiheit eingeschränkt, da die Wurzeln teilweise Borde und Bürgersteig angehoben hatten. Aufgrund der zum Teil starken Schädigungen und der Gefahren schlug die Verwaltung die Fällung des Altbestandes vor und die Pflanzung einer komplett neuen Allee. Der Bauausschuss habe sich im Mai detailliert mit dem Thema befasst. Und auch die Anwohner haben sich auf einer Bürgerberatung im Januar 2016 für die Fällung und eine Neupflanzung ausgesprochen, so Fellner. Als Vorbild für die neue Allee soll die Erich-Mühsam-Straße gelten. Große Kastanien, so Fachleute, würden sich indes nicht als straßenbegleitendes Grün eignen.

Gleichwohl: Anne Hackenberger ist froh, dass die Weide auf dem privaten Nachbargrundstück "überlebt" hat.