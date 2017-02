Tödliches Überholmanöver

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Trümmerhaufen zerknautschten Blechs und zertrümmerter Plastikteile ist übrig von dem, was einmal ein Pkw war. Nur mit Mühe ist noch die Marke VW zu erkennen. Den Rettungskräften, die nur wenige Minuten nach dem Unfall an der Unglücksstelle auf der B 2 zwischen dem Ortsausgang Angermünde und der Kreuzung Herzsprung/Schmargendorf eintreffen, bietet sich ein entsetzliches Bild. Zwei Pkw sind auf gerader Strecke frontal zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. Die Polizisten der Angermünder Wache waren durch Zufall ganz in der Nähe auf der Rückfahrt vom Schießtraining, als der Notruf eintrifft. Zwei Rettungswagen stehen bereit. Notarzt und Rettungskräfte kümmern sich um die Unfallopfer. Der Rettungshubschrauber Christoph 64, der nur einen Steinwurf entfernt stationiert ist, landet auf dem Acker direkt an der Unfallstelle. Auch die Angermünder Feuerwehr ist schon nach wenigen Minuten vor Ort und sichert die Unfallstelle. Ein Dutzend Feuerwehrleute ist mit schwerem Gerät und Werkzeugen zu Gange, um den eingeklemmten Fahrer des VW aus dem Wrack zu schneiden. Für den 78-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Rücklings am Straßenrand steht ein silberfarbener Mercedes. Die beiden Insassen werden vor Ort notärztlich versorgt und ins Eberswalder Krankenhaus gebracht.