Torhüter des HSC 2000 drehen das Spiel

Nachdem die Frankfurter bereits im Vorjahr als einzige Mannschaft den späteren Aufsteiger von Jahn Freienwalde schlagen konnten, folgte zu Hause die nächste Überraschung. Obwohl mit Matthias Richter und Phillipp Köppe zwei Leistungsträger fehlten, gelang ein am Ende hochverdienter und deutlicher Sieg gegen eine Mannschaft, die bisher nur zwei ihrer 13 Partien abgegeben hatte. Damit haben sich die Oderstädter angemessen für die empfindliche 40:25-Pleite aus der Hinrunde revanchiert.

In dem zunächst sehr torarmem Spiel begannen beide Formationen mit einer erheblichen Abschlussschwäche. Der Positionsangriff konnte ein ums andere Mal von den Deckungsreihen gestoppt werden, der Rückraum blieb weitestgehend wirkungslos. Die Gäste zeigten sich dann variantenreicher und brachten ihre Außen gut in Stellung, gingen so mit zwei Toren in Front (1:3). Diesen Vorsprung hielten sie über weite Strecken der ersten Hälfte (5:7/8:10).

Spätestens nach dem ersten Viertel dominierten die Frankfurter, schafften es aber wieder nicht, ihre Chancen angemessen auf das Zählbrett zu bekommen. Nachdem sich Sven Adamzent im Tor steigerte und vor allem die Würfe von den Flügeln zunehmend sicher abwehrte, wurde zumindest der knappe Vorsprung der Gäste bis zur Pause egalisiert. Mit einem 10:10-Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Das Team von Trainer Reiner Preuß startete hochmotiviert und direkt mit der ersten Führung des Spiels und wollte frühzeitig eine Entscheidung. Die Niederlausitzer zeigten allerdings, dass sie mit solchen Situationen umzugehen gelernt hatten. Mit Ruhe bestraften sie die hektischen Aktionen der Gastgeber und holten sich den Zwei-Tore-Vorsprung zum 15:17 zurück. In dieser Phase vergaben die Kleiststädter zu viele Gelegenheiten, darunter zwei Strafwürfe, und alles deutete auf den Sieg für den favorisierten Tabellenzweiten hin.

Den Hausherren gelang es aber erneut, im Tor einen entscheidenden Impuls zu setzen. In den finalen 18 Minuten war der Frankfurter Schlussmann kaum zu bezwingen und gab seiner Mannschaft damit den notwendigen Rückhalt, um die Partie zu drehen. Unter Leitung der starken Spielmacher Christian Wessely und Filip Kliszczyk wurde die Fehlerquote reduziert und die Aktionen des HSC wurden zunehmend sicherer. Vor allem die Anspiele an den Kreis klappten. Der Vorsprung betrug zwischenzeitlich sechs Tore (25:19). Die Grün-Weißen fanden zwar zurück in die Spur, zu diesem Zeitpunkt war das Spiel aber entschieden und der HSC kam zum 28:23-Überraschungserfolg.

Vereinspräsident Mirko Lange zeigte sich hocherfreut: "Das war ein tolles Handballspiel. Wir wissen natürlich, dass wir zu Hause mit einem vollen Kader jeder Mannschaft gefährlich werden können, aber wenn man wirklich eine Truppe aus dem oberen Drittel ärgern kann, ist das eine schöne Überraschung."

Nun gilt es, den positiven Eindruck aus der bisherigen Rückrunde mit drei Siegen aus drei Partien zu bestätigen. Zunächst geht es am Sonnabend zur Reserve der TSG Lübbenau (9.).

HSC: Gregor Menz, Sven Adamzent - Chris Junghanns (4), Rico Rohde (1), Pascal Korau (4), Krysztof Stupinski, Ryszard Patalas (4), Damian Stasiek (4), Julius Karney (1), Christian Wessely (4), Filip Kliszczyk (5), Christian Graf (1), Heiko Wessely

Zeitstrafen: HSC 3, BSV 4 - Siebenmeter: HSC 4/5, BSV 4/7