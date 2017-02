Der kleine Racker braucht einen Namen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Noch hat er keinen Namen, der jüngste Bewohner des Tierparks Eberswalde (Barnim). Der China-Leopard wurde am 26. Dezember geboren. Zoo-Direktor Bernd Hensch und sein Team bitten deshalb die Besucher um Vorschläge: Wie soll der jetzt zwei Monate alte Kater heißen?

.Nach etwa einem Jahr soll das Tier an einen europäischen Zoo abgegeben werden. © MOZ/Thomas Burckhardt

Der Kleine ist der erste Nachwuchs von Leopardin Yuma, die vor drei Jahren aus Frankreich in den Barnim kam. Gleichwohl hat der Tierpark langjährige Erfahrung in der Nachzucht von Großkatzen. Allein das vorherige Leoparden-Paar, das mehr als 20 Jahre alt wurde, hatte für fünf Jungtiere gesorgt. Der Nachwuchs wird entsprechend Zuchtmanagement weltweit vermittelt.

Ursprünglich beheimatet sind die China-Leoparden, wie der Name verrät, in China, so Zoo-Chef Bernd Hensch. Üblicherweise bringen die Weibchen zwei bis drei Junge zur Welt. Bei der ersten Geburt, wie im Fall Yumas, sei ein Single aber auch keine Seltenheit. Die Jungen sind anfangs noch blind. Nach gut einer Woche öffnen sie die Augen und erobern langsam die Welt.

Namensvorschläge bitte an: zoo@eberswalde.de