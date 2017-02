Kinder proben Sturm auf Reichstag

artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Kinder, Schüler und Jugendliche sollen den Reichstag stürmen. Nicht in Berlin, sondern in einer Kleinstadt westlich von Russlands Hauptstadt. Was Verteidigungsminister Sergej Schoigu im Moskauer Parlament ankündigt, ist nicht als Scherz gedacht. "Die jungen Menschen sollen das nicht an abstrakten Schauplätzen lernen, sondern an ganz konkreten Orten", sagt er unter Applaus und Zurufen vieler Abgeordneter in der russischen Duma. Für einen Freizeitpark will das Ministerium den Berliner Reichstag, der für Russland symbolisch für den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg steht, in Miniformat nachbauen.