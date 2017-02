artikel-ansicht/dg/0/

Frank Peschke arbeitet als Pfleger in den Wohnstätten Gottesschutz - "da hätte ich immer mit dem Rad zur Arbeit fahren können". Mit seiner Frau Karina, einer Frisörin, bilden er und die drei Kinder eine Patchwork-Familie; in dem Haus in Hohenbinde wollten sie erstmals zusammenziehen. Das taten sie dann auch, allerdings zu fünft in einer Drei-Raum-Wohnung in Gosen.

Frank Peschke kann sich noch gut daran erinnern, wie er und seine Frau an einem Sonntag 2013 mit anderen Familien auf dem Baufeld in Hohenbinde standen, das Grundstück aussuchten und dann schon mal das Haus kauften. "Die Finanzierung stand", sagt Peschke - da ereilte ihn die Nachricht, dass auf dem ausgesuchten Grundstück und überhaupt auf dem Baufeld nicht gebaut werden darf.

"Wir hatten Existenzangst", sagt Peschke heute noch. Er habe landauf, landab nach einem anderen Grundstück gesucht - und fand es am Ende dank der Hilfe einer Mitarbeiterin des Hausherstellers in Gosen, wo das für Hohenbinde gekaufte Haus im Sommer 2015 fertig wurde.

Davor aber liefen monatelang die Bereitstellungszinsen. Ein höherer Grundstückspreis als der für Hohenbinde veranschlagte hätte eine neue Finanzierung nötig gemacht, ohne Grundstück wären sie auf dem schon gekauften Haus sitzen geblieben. "Es hat nicht viel gefehlt, und wir wären in der Privatinsolvenz gelandet", ist Frank Peschke überzeugt.

Wie es zu dieser Situation kommen konnte, ist bis heute umstritten. Die Stadt hat immer darauf beharrt, einen rechtskonformen Bebauungsplan erarbeitet zu haben, mit Einbeziehung sämtlicher Behörden, einschließlich intensiver Diskussionen um das Trinkwasserschutzgebiet, zu dem der Kreis Hohenbinde rechnet. Daher fielen die Stadtverwaltung und der Storkower Investor aus allen Wolken, als die letzte Genehmigung, die für eine Waldumwandlung, 2014 nicht erteilt wurde; Ende 2013 war der B-Plan in Kraft getreten. Der Kreis hat sich zu seinen Entscheidungen immer in Schweigen gehüllt.

Als der Investor vor einem Jahr vor Gericht zog, stellte sich heraus, dass der Kreis - es ist genau genommen die Untere Wasserbehörde - der Stadt Planungsfehler vorwirft. In dieselbe Kerbe hat jüngst im Stadtparlament auch Steffen Schorcht geschlagen, sachkundiger Einwohner der Linken im Bauausschuss und Vorsitzender des Ortsvereins Karutzhöhe. Die Wasserbehörde sei nicht einbezogen, der Trinkwasserschutz unzureichend berücksichtigt worden. Das stimme nicht, lautete die Antwort - man habe mit der Wasserbehörde ja sogar über die Details des Straßenbaus gesprochen. Vor dem Frankfurter Verwaltungsgericht will der Investor jetzt eine wasserrechtliche Befreiung durchsetzen.

Schon bevor diese Klage eingereicht wurde, das wurde jetzt erst bekannt, hat das ebenfalls stark involvierte Umweltministerium - konkret Abteilungsleiter Kurt Augustin - einen Kompromiss skizziert. Demnach könnten 10 bis 12 statt der geplanten 20 Häuser genehmigt werden. Diesem Vorschlag würde die Untere Wasserbehörde zustimmen, bestätigt der Landkreis - auch jetzt noch, wo er vom Investor verklagt wird.

Der Investor und die Stadt lehnen das Angebot jedoch ab, sagen Bauamtsleiterin Claudia Günzel und der Bevollmächtigte des Investors, der Grundstücksentwickler Bodo Zwietusch aus Fürstenwalde. Die Stadt müsste einen komplett neuen Bebauungsplan entwickeln - für gerade mal zehn Häuser, so Claudia Günzel.

Frank und Karina Peschke ist das heute egal. Wie viel sie am Ende draufgezahlt haben, wollen sie gar nicht wissen. "Ich habe irgendwann den Ordner mit den Unterlagen in den Müll geschmissen", sagt Frank Peschke. Die Wege für die Kinder - heute 16, 15 und 8 Jahre alt - sind teils weiter, als sie von Hohenbinde aus gewesen wären. Der Traum, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, ist für Frank Peschke geplatzt. "Jetzt müssen wir eben zwei Autos halten", sagt er.