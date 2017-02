Erkneraner Team darf zum Finale fahren

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Altlandsberg (MOZ) Kochen macht Spaß. Doch wenn die Zeitvorgabe für ein Drei-Gänge-Menü 120 Minuten lautet und eine Jury über die Einhaltung solcher Aspekte wacht, kann es am Ende schon etwas hektisch werden. Das Team der Erkneraner Morus-Oberschule war am Donnerstagnachmittag beim Regionalfinale des EWE-Kochpokals aber nicht nur eine Kleinigkeit schneller fertig als die Konkurrenz aus Königs Wusterhausen. Auch insgesamt verwiesen Nadine Ernicke, Sophie Mühlenbeck, Jessika Tullick und Sebastian-René Wolf die anderen Gewinner der Vorrunde mit 87 zu 85 Punkten auf den zweiten Platz. Damit fahren die Erkneraner nun am 5. April zum Gesamtfinale nach Luckau.