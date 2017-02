artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Im Getöse um Einreisestopp und Mauerbau geht diese Nachricht unter: US-Präsident Donald Trump bereitet Verordnungen vor, die Regelungen zum Klimaschutz in den USA aufheben. Denn der ist für Trump schlicht teurer "Bullshit".

Wird Trump als nächstes das Pariser Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung kündigen? Selbst wenn er das gerne will - aus dem Vertrag kommen die USA nicht mit einem Federstrich heraus. Der Ausstieg wäre ein Prozess, der etwa vier Jahre dauern würde. Dann wäre Trumps Amtszeit abgelaufen. Für wahrscheinlicher halten Experten wie der Frankfurter Viadrina-Professor Reimund Schwarze ein anderes Szenario: Die USA höhlen den Vertrag von Paris durch Nichtstun aus. Sie verweigern die vereinbarten Beiträge für einen Fonds, der armen Ländern helfen soll. Einen Entwurf für ein Gesetz, das solche Zahlungen verbietet, haben die Republikaner vorgelegt. Außerdem könnten die USA ihren Ausstoß von Treibhausgas einfach beibehalten. Trumps Verordnungen würden den Weg dafür freimachen. Der Pariser Vertrag ist so weich gestrickt, dass die USA keine Strafen fürchten müssen.

Eine solche Politik dreht das Wenige zurück, das im internationalen Klimaschutz so zäh errungen wurde. Auch wenn Trump den Pariser Vertrag nicht kippen kann, weil zu viele Staaten unterschrieben haben - dem Weltklima wird er erheblich schaden. Die USA sind für 16 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Spielen die Amerikaner nicht mehr mit, wird das Ziel wohl nicht zu halten sein, eine Erwärmung um mehr als zwei Grad bis 2100 zu verhindern. Das heißt, die Folgen dieses Wandels - Wetterextreme, Missernten, Hunger - werden drastischer und teurer sein. Das trifft vor allem arme Länder.

Aber nicht nur für sie, für alle brechen dann härtere Zeiten an. Wie hart sie sind, wie heftig uns die Folgen der Erwärmung erwischen, hängt von der Staatengemeinschaft ab. Wie reagieren zum Beispiel Europa, China, Indien als weitere große Klimasünder? Spekuliert wird, ob China gemeinsam mit Europa eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen könnte. Doch ist das heute so ungewiss wie Trumps Politik von morgen. Eines aber kann als sicher gelten: Die Krisen in der Welt werden auch durch die Klimaänderung zunehmen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Auch darauf, dass weiter Menschen aus Krisenregionen nach Europa, nach Deutschland flüchten.