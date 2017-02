Vorbereitungen für die Badesaison

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Artprojekt-Gruppe treibt ihre Investitionsvorhaben in Bad Saarow voran. Am Cecilienpark wurden Bäume gefällt, um den Badestrand umzugestalten. Und bei den Kurpark-Kolonnaden im Ortszentrum beginnt in Kürze der Bau der Gebäude.

"Wir haben den Baumbestand auf dem Gelände ausgedünnt", erläutert Artprojekt-Unternehmenssprecher Michael Sodar die Arbeiten im Cecilienpark, die Mitarbeiter der Firma Gala-Bau Kracht aus Alt Golm am Donnerstag beendet haben. Gefällt wurden vor allem Pappeln, aus den Kronen alter Eichen wurde Totholz entfernt. Artprojekt will den Cecilienpark mit seinem großen Badestrand umgestalten. Zu diesem Konzept gehört laut Sodar auch, dass Gäste künftig im Sommer unter den verbliebenen Bäumen im Schatten liegen können. Dort werde Rasen gesät. Andernorts hingegen kommt das Grün weg - im Bereich direkt am Wasser will Artprojekt Sand aufschütten lassen.

In der Planungsphase befindet sich den Angaben zufolge der Umbau der ehemaligen Gaststätte Drei Stuben. Möglicherweise werde zunächst nur der vordere Teil des Gebäudes neu gestaltet, so der Artprojekt-Sprecher. Hinten, wo sich bislang noch eine Bowlingbahn befindet, ist ein Saal für Großveranstaltungen angedacht.

Beim Millionen-Vorhaben Kurpark-Kolonnaden herrscht im Moment noch Winterruhe. Aber das ändert sich in Kürze. "Am 31. März feiern wir die Grundsteinlegung", sagt Sodar. Das bedeutet, dass zuvor die Betonarbeiten an den Fundamenten beginnen. Artprojekt geht bei der Errichtung der Gebäude abschnittsweise vor, beginnend mit dem sogenannten Haus 5 an der Ecke Am Kurpark/Seestraße, das jedoch im Unterschied zu allen anderen keine Tiefgarage erhält. Zuletzt wird dann das in Richtung Kreisverkehr am Bahnhof gelegene Haus 1 an der Ulmenstraße hochgezogen - an der Stelle, wo derzeit noch der Erdaushub für die Tiefgaragen von Haus 2 bis 4 aufgeschüttet ist. Als geplanter Fertigstellungszeitpunkt stehe nach wie vor das Frühjahr 2018, teilt Sodar mit.

Im Bauausschuss der Bad Saarower Gemeindevertretung war zuletzt noch über den Standort eines Trafohäuschen für die Stromversorgung der Kurpark-Kolonnaden diskutiert worden. Zur Debatte stand eine öffentliche Fläche in der Straße Am Kurpark - ein Ort, der einigen Kommunalpolitikern wegen seiner exponierten Stelle missfiel. Artprojekt hat sich nach Angaben seines Sprechers für das Trafohäuschen inzwischen auf eine Fläche auf dem eigenen Grundstück, nahe Haus 5 in Richtung Seestraße gelegen, festgelegt.

Unklar ist im Moment noch die Innengestaltung von Haus 1. Dort wollte Artprojekt eigentlich ein Kino unterbringen. Die Suche nach einem Betreiber ist jedoch noch immer erfolglos, trotz Gesprächen mit namhaften und auch regionalen Kandidaten. "Das Thema ist noch nicht vom Tisch, aber es sieht nicht gut aus", sagt Sodar. Denkbar sei daher, in dem Gebäude weitere Wohnungen unterzubringen.

Bei der Vermarktung meldet der Investor unterdessen weitere Fortschritte. Besonders groß ist demnach die Nachfrage nach den 40 Mietwohnungen in den Kolonnaden. Dort gebe es bereits eine Überzeichnung, die Warteliste umfasse mehr als 120 Interessenten. Von den 45 Eigentumswohnungen seien 21 bereits verkauft, weitere acht stünden kurz vor der Beurkundung. Artprojekt-Geschäftsführer Thomas Hölzel bezeichnet diese Zahlen als "zu so einem frühen Zeitpunkt außerordentlich gut". Ebenfalls eine hohe Quote gebe es bei der Vermietung der Geschäftsräume, die in den Erdgeschossen entstehen.

Die einzelnen, drei- bis viergeschossigen Gebäude der Kurpark-Kolonnaden werden durch überdachte, von Säulen begrenzte Gänge miteinander verbunden. Das Grundstück, das Artprojekt für sein Vorhaben erworben hat, ist knapp 14000 Quadratmeter groß. Die Investitionssumme liegt nach Unternehmensangaben insgesamt bei etwa 27 Millionen Euro.

Ein weiteres Bauvorhaben bereitet Artprojekt im Bad Saarower Ortsteil Strand vor. Dort sollen in ein Fünf-Sterne-Hotel samt Yachthafen sogar 80 Millionen Euro fließen