US-Demokraten eröffnen Parteikonferenz in Atlanta

Atlanta (dpa) Die US-Demokraten haben am Donnerstag in Atlanta ihre erste große Parteikonferenz nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton am 8. November vergangenen Jahres begonnen. Neben Diskussionen über die programmatische Ausrichtung der Partei steht die Wahl eines neuen Parteichefs am Samstag im Mittelpunkt der dreitätigen Veranstaltung.