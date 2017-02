Mob zerrte Domherren zur Burg

artikel-ansicht/dg/0/

Das Osterfest 1556 hatten sich die Domherren wohl anders vorgestellt - obwohl sich das Aufgebot an Prominenz sehen lassen kann. Kurfürst Joachim II. trifft in Fürstenwalde ein, sein Sohn Johann Georg folgt und Johann von Küstrin ist auch da. "Zunächst logieren sie hier, aber keiner weiß, warum", rekonstruiert Museumsleiter Guido Strohfeldt. Später werden die Domherren auf die Bischofsburg gebeten. Sie sollen die Pfandpapiere für die Herrschaft Storkow/Beeskow herausrücken. Die Domherren weigern sich. Der Mob schleppt sie auf die Burg. "Einer soll nur ein Nachthemd getragen haben", berichtet der Museumsleiter.

Seit einigen Monaten recherchiert er die Geschichte der Reformation in der Domstadt. Am 29. März, 18.30 Uhr, wird es dazu einen Vortrag im "Alten Ratskeller" des Brauereimuseums geben. Neben Strohfeldt referiert Historiker Florian Wilke dazu. "Reformation in Fürstenwalde und das Ende des Bistums Lebus" ist der Titel des Vortrags, der zur Reihe "Geschichte(n) aus der Region" gehört. Die Episode mit der Pfandverschreibung gehört für Strohfeldt zu den eindrucksvollsten.

Der Kurfürst erlaubt den Fürstenwaldern, "auszuräubern, aufzufressen und auszusaufen", sagt Strohfeldt was die Domherren haben. Der Mob lässt sich das nicht zweimal sagen. Am Ende treibt er es so bunt, dass der Kurfürst sich entschließt, den Domherren Entschädigung zu zahlen. Zudem bekommen sie eine Rente und dürfen weiter in ihren Häusern wohnen.

Von Plünderung oder Bildersturm des Doms sei nichts bekannt, sagt Strohfeldt. Aber: Der Kurfürst verlangt, dass das Gotteshaus fortan geteilt ist. Die Katholiken bekommen den Chor, die Protestanten das Kirchenschiff. Eine bauliche Trennung gab es aber nicht. Ostern 1556 wird der erste protestantische Gottesdienst im Dom gefeiert. "1565 endet dann die katholische Zeit in der Stadt", sagt der Museumsleiter.

Auslöser der Reformation ist der Theologe Martin Luther, der 1517 seine Thesen an die Kirchentür von Wittenberg schlägt. In Fürstenwalde sei Luther zwar nie gewesen, sagt Strohfeldt. Aber die von ihm übersetzten Bibeln existieren noch im Dom. Sie werden ab 11. April in einer Sonderausstellung zu sehen sein. Außerdem befasste sich Luther in Briefen mit Fürstenwalde. Konkret: mit Ritter Minkwitz, der 1528 in die Stadt kommt, um den Bischof gefangen zu nehmen. Dieser flieht, dafür plündern der Ritter und sein Gefolge in der Domstadt. Bei Luther kommt schlecht an. "Minkwitz erwies der Reformation damit einen Bärendienst", sagt Strohfeldt.

In der Ausstellung wird die Geschichte auf zwölf Tafeln dargestellt. Viele Dokumente und Bilder gibt es aus dieser Zeit nicht. Aber Christian Köckeritz hat extra eine Rekonstruktionszeichnung der früheren Bischofsburg angefertigt. Ein kleiner Burg-Teil ist heute noch erhalten. Auch das Gemälde, das Kurfürst Joachim Friedrich (1546 - 1608) der Stadt schenkte, wird zu sehen sein. Als Neunjährigen mussten ihn die Domherren auf Geheiß seines Großvaters zum Bischof wählen - da ein Kind, wenn auch mit Kalkül katholisch getauft, dieses Amt nicht führen kann, kam der protestantische Vater zum Zuge.