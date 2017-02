Exhibitionist zieht sich in S-Bahn aus

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Ein Exhibitionist soll am vergangenen Montag ein 13-jähriges Mädchen in der S 8 zwischen Bergfelde und Hohen Neuendorf belästigt haben. Das Mädchen erstattete deshalb am Mittwoch Anzeige. Das geht aus dem Bericht der Polizeidirektion Nord vom gestrigen Donnerstag hervor.