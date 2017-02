Elche entzücken Lieberoser

artikel-ansicht/dg/0/

Sabine Hippel aus Hollbrunn geht mit ihrem Lebensgefährten Heiko Hornoff und Hündin Berta spazieren. An den Lehmkuten, ein Überbleibsel des Lehmabbaus, erblickt das Paar unweit eine Elchkuh, das Tier scheint nicht sonderlich erschreckt zu sein. Sabine Hippel geht zurück nach Hause, um den Fotoapparat zu holen. Als sie zurückkommt, steht die Elchkuh immer noch an der gleichen Stelle. "Wir pirschten uns bis auf 100 Meter ran. Sie schien genauso fasziniert von unserem Anblick zu sein, wie wie von ihr", so Sabine Hippel. "Ich freute mich, dass mein Partner dabei war: Das erste Mal hatte ich einen Zeugen für meine Elchsichtungen."

Der zuständige Revierförster Peter Wöhl bestätigt: Seit Dezember 2012 sei in der Gegend um Hollbrunn eine standorttreue Elchkuh bekannt. In letzter Zeit sei sie häufiger gesehen worden. Er selbst habe einen Elch erst kürzlich tief im Wald beobachtet, die Bedingungen für ein Foto seien aber zu schlecht gewesen. Wöhl hat sich inzwischen über die Spezies erkundigt. Demnach lieben Elche Erlenwälder, gemischt mit Weiden und Pappeln. Gern halten sie sich auch in Moorwäldern und Feuchtgebieten auf. Sie ernähren sich häufig von Laubbaum-Knospen, bevorzugt die der Pappeln. Dass Elche am Fressen waren, sei relativ deutlich zu erkennen: "Der Elch knickt die höheren Forst-Pflanzen in einer charakteristischen Weise ab." Die Elche stammen wohl aus dem Baltikum. Wöhl vermutet, dass sie von Polen aus die Oder durchschwommen haben.

Axel Becker, Leiter der Oberförsterei Lieberose ergänzt: Es habe auch schon Elchsichtungen auf den Schwielochsee-Wiesen zwischen Niewisch und Möllen gegeben. Am Rand der Wüste im Herzen der Lieberoser Heide wurden laut Becker Fährten einer Kuh mit Kalb festgestellt. In jüngster Zeit seien die Elche im Dreieck Lieberose-Blasdorf-Hollbrunn vermehrt gesichtet worden.

Für Angelika Henning-Lekschas, die mit ihrem Mann Bernd in Hollbrunn eine Tierarztpraxis unterhält, beobachtet Elche schon seit längerem. Ihrer Ansicht nach müsse die Elchkuh, die ihre Nachbarin Sabine Hippen fotografiert hat, ein anderes Tier sein, als die Elchkuh, die drei Jahre lang regelmäßig bis an ihre Pferdekoppel herankam. "Wir hatten eine ältere Elchkuh, die auch schon Junge gebracht hat. Ich habe einmal ein Kitz gesehen. Ein Elchbulle soll bei Drachhausen leben." Das ältere Tier, so befürchtet die Lieberoserin, sei seit dem Einsatz einer Harvester-Holzerntemaschine nicht mehr gesehen worden: "Das hat sie wohl vergrault." Das Muttertier habe das über ein einfarbig-dunkles Fell verfügt, währen die junge Elchkuh zumindest auf Sabine Hippels hochauflösenden Fotos über unterschiedliche Farbschattierungen im Fell verfügt. Dem Muttertier haben sie sich bis auf 50 Meter nähern können. Die junge Elchkuh habe die Familie auch schon ins Herz geschlossen: "Wir freuen uns über den Elch mehr als über den Wolf", so die Naturliebhaberin: "Ein netter Nachbar!" Die Elche würden immer immer interessiert gucken, was man so macht. "Irgendwie kennen die einen schon."

Die Lieberoser Familie sorgt sich um die Elche, und zwar aus einem bestimmten Grund: Unweit verläuft die Bundesstraße Lieberose-Peitz. Und die Elche seien schon einige Male mitten auf der Straße stehend angetroffen worden. Ihr Mann habe sogar schon einmal eine Vollbremsung machen müssen. Die Hollbrunner Anrainer hätten vor einem Jahr beim Straßenverkehrsamt Dahme-Spreewald Vorsicht-Elch!-Schilder beantragt. Aber bis heute wurde kein Schild gestellt. "Unser Sohn Felix hat Autofahrer per Handzeichen gebremst, weil ein Elch sehr dicht an der Bundesstraße stand", berichtet Angelika Henning-Lekschas. Dass der Elch für den Straßenverkehr zur Gefahr werden kann, bestätigt Axel Becker. Er erinnert daran, dass Mitte Dezember in Börnichen bei Lübben ein Elch angefahren wurde. "Die Tiere haben die Eigenschaft, mitten auf der Straße stehen zu bleiben."

Die Untere Straßenverkehrsbehörde von Dahme-Spreewald bestätigt, das es aus der Lieberoser Region schon Anfragen wegen Elch-Warnschildern gegeben hat. Das Amt sei jedoch aufgrund einer Novelle der Straßenverkehrsordnung aus dem Jahr 2009 daran gehalten, weniger Verkehrszeichen zu stellen und dafür auf mehr Beachtung der bestehenden Regelungen zu setzen. Bezogen auf die Elche bei Lieberose teilt das Amt auf Anfrage mit, die Gefahrenlage sei nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Behörde nicht massiv genug, um die Aufstellung von Elch-Schildern zu rechtfertigen. Der zuständige Sachbearbeiter Dieter Dünnbier regt aber an, Elchsichtungen dem Straßenverkehrsamt zeitnah und möglichst detailliert mitzuteilen. "Falls sich dort eine Gefahrenlage verdichten sollte, müssen wir als Behörde natürlich darauf reagieren."

