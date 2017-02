Templiner Straße wieder gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Die Bauarbeiten in der Templiner Straße gehen weiter. Am Montag wird die L 22 wieder gesperrt. Das bestätigte Nico Zehmke aus der Amtsverwaltung auf Nachfrage. Es gelte dieselbe Regelung wie in der letzten Bauphase, bevor die Arbeiten aufgrund des Winterwetters unterbrochen werden mussten. Mitte Januar waren beide Spuren wieder geöffnet worden. Von Zehdenick kommend ist die Durchfahrt Zehmke zufolge nun wieder gesperrt. Für Autofahrer, die von der B 96 Richtung Bahnhof unterwegs sind, gilt die Einbahnstraßenregelung über die Mühlenstraße.