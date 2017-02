Werbung mit lachendem Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Werbung ist alles! Das wissen auch die Mitstreiter des Fördervereins, die das 50. Wettbewerbsjubiläum vorbereiten. Aus dem riesigen Fundus von Kinderzeichnungen aus fünf Jahrzehnten haben sie plakatverdächtige Bilder ausgewählt. Im Großformat und mit bunten Lettern beschriftet weisen diese Kinderzeichnungen auf Ausstellungen hin, die in diesem Jahr stattfinden.

Eines dieser Bilder zeigt einen lachenden Polizisten. Er muss in den 1980er-Jahren gemalt worden sein, vermuten die Wettbewerbsmacher. Auf dem Bild ist nur der Namenszug von Jan Obermüller erkennbar. Sein lachender Polizist wird demnächst einen Bus der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft zieren. Der erhobene Verkehrsstab scheint "Achtung: Wettbewerb!" zu rufen. Der Bus soll in ganz Schwedt und auf den Dörfern des Amtes Gartz unterwegs sein. Am Wochenende wird der "Lachende Polizist" sogar bis nach Angermünde, Templin und Prenzlau fahren.

"Dieser Bus ist ein optimaler Werbeträger für unseren Wettbewerb und die ganze Region", sagt Wettbewerbschef Norbert Löhn. "Wir sind der Verkehrsgesellschaft sehr dankbar, dass sie uns den Bus für unsere Werbung im Jubiläumsjahr kostenfrei zur Verfügung stellt."

Die Verkehrsgesellschaft unterstützt das Anliegen des Wettbewerbes. Er hat nicht nur die Stadtgeschichte geprägt, sondern gehört zu den bedeutendsten Mal- und Zeichenwettbewerben von ganz Deutschland. Auch andere Schwedter Unternehmen sorgen mit Spenden dafür, dass das Jubiläumsjahr zünftig begangen werden kann.

Die Gestalter des Wettbewerbes packen gerade riesige Briefsendungen aus Russland, China, Bulgarien, der Ukraine und Deutschland aus. Jedes eingesandte Bild und die Namen der Kinder werden registriert. "Wir freuen uns über diese ersten Mal- und Zeichenarbeiten. Aus Erfahrung wissen wir, dass der größte Schwung an Briefen und Paketen im Mai zu uns kommt. Wir rechnen mit etwa 3000 Bildern", sagt Norbert Löhn.

Im Sommer sichtet eine Jury aus mehreren Ländern alle Einsendungen. Die schönsten 600 Bilder werden im September in einer Ausstellung an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt gezeigt. Doch schon ab dem 8. April ist eine andere Bilderschau zu sehen. Sie zeigt in der Galerie am Kietz "Junge Kunst aus alten Mappen". Zu sehen sind Schätze aus 50 Jahren Wettbewerb. Auch ein Defa-Film aus dem Jahre 1975 ist dann zu sehen, der die Wettbewerbsatmosphäre von einst eingefangen hat. Ein neuer Film über das Jubiläumsjahr kann mit Hilfe von Sponsoren gedreht werden. "Diesen Film wollen wir der Stadt Schwedt für ihre Imagewerbung zur Verfügung stellen", verspricht Norbert Löhn.