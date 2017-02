30 Zählplatten liefern die Daten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Stadtgebiet von Eisenhüttenstadt wird derzeit an ausgewählten Standorten eine Verkehrszählung durchgeführt. Im November des vergangenen Jahres sei damit begonnen worden, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Im Juni sollen alle Daten ausgewertet sein. Solche Erhebungen seien Grundlagenaufgaben und würden von der Stadt alle sieben bis zehn Jahre veranlasst. An 30 Standorten in der Stadt sind diesmal auf Straßen der Stadt sogenannte Zählplatten angebracht worden, die - unterteilt nach Autos und Lkw - registrieren, wie hoch die Verkehrsbelastung ist.

Auch im Bereich der Nordanbindung wurden Zählplatten angebracht, nicht zuletzt um zu ermitteln, wie sich der Verkehrsströme seit der Eröffnung der Umgehung verlagert haben. Daten des Bundesverkehrsministeriums, die 2015 manuell auf Bundesstraße erhoben wurden, legen nahe, dass der Entlastungseffekt nicht so hoch ist. Vielmehr hatte die Verkehrsbelastung trotz Nordumgehung auf dem innerstädtischen Teil der B112 zugenommen. Die Verkehrszählung der Stadt kommt in gewisser Weise zu einem anderen Ergebnis. Michael Reichl verweist darauf, dass für den Bereich der Nordumgehung die Auswertung schon vorliegt. So lag ein Standort der Zählung zwischen Beeskower Straße und Glashüttenstraße, der zweite nördlich davon, nämlich nördlich des Kreisverkehrs. Den ersten Abschnitt passieren 4430 Fahrzeuge am Tag, davon allein 260 Lkw. Die weiter nördlich gelegene Messstelle ergab, dass dort noch im Schnitt 3070 Fahrzeuge in beiden Richtungen unterwegs sind, davon sogar 270 Lkw. Michael Reichl sieht eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs durch die Nordanbindung, insbesondere vom Schwerlastverkehr für die Papierfabrik. Das dürften im Schnitt um die 260 Lkw am Tag sein.

Auch für andere Bereiche der Stadt liegen schon Ergebnisse der Verkehrszählung vor. Die lassen eine gewisse Tendenz erkennen, nämlich, dass weniger Autos und Lkw unterwegs sind. Michael Reichl erklärt das so. "Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich - einhergehend mit dem allgemeinen Schrumpfungsprozess im Stadtgebiet - das allgemeine Verkehrsaufkommen weiter reduziert hat."