Polizeibericht Schwedt vom 23.02.2017

Schwedt. Die Besitzerin eines Ladengeschäfts in der Schwedter Karthausstraße stellte fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, die Ladentür mit einem Nachschlüssel zu öffnen. Dabei war das Werkzeug abgebrochen, im Schloss geblieben und die Täter kamen nicht weiter. Der Schaden an der Tür wird mit 300 Euro angegeben.

Seitenscheibeneingeschlagen

Schwedt. Eingeschlagene Seitenscheiben meldeten am Mittwochmorgen zwei Schwedter Autobesitzer bei der Polizei. Ein VW Caddy war in der Berliner Straße beschädigt worden, ein Opel in der Ferdinand-von-Schill- Straße. Der Schaden liegt bei 500 Euro.

VW gestohlen von Autobahnparkplatz

Finowfurt. Der Fahrer eines VW Golf stellte am Mittwoch seinen Pkw gegen5.30 Uhr auf einem Parkplatz an der A 11 ab. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkam, war der Pkw weg. Der Schaden wird von der Polizei mit4000 Euro angegeben, die Fahndung wurde ausgelöst.