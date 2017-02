Polizeibericht Eberswalde vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554593/

Schönwalde/Wandlitz. Auf Schokolade hatten es zwei Ladendiebinnen bei ihrer Tour am Mittwoch abgesehen. Erst deckten sie sich mit dem „Süßstoff“ im Wert von rund 250 Euro in einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Schönwalde ein, den sie ohne zu zahlen verließen. Dann griffen sie in einem Laden im Berliner Weg in Wandlitz zu. Das Geschäft verließen sie mit Schokolade und Zahnpflegemitteln im Wert von rund 300 Euro. Die beiden etwa 20 und 40 Jahre alten Frauen waren in ein Auto mit britischem Kennzeichen gestiegen. Die Suche der Polizei nach dem Auto und dem diebischen Duo blieb erfolglos. Ermittelt wird jetzt wegen Bandendiebstahls.

Audi Q5 und VW Golfverschwunden

Finowfurt/Blumberg. Einen Audi Q5 haben Autodiebe aus einer Tiefgarage im Ahornring in Blumberg gestohlen. Der Wagen, der noch einen Wert von 10 000 Euro hat, verschwand in der Nacht zum Mittwoch. In Finowfurt wurde von einem Parkplatz an der Autobahnauffahrt ein VW Golf gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto am Mittwoch gegen 5.30 Uhr abgestellt, bei seiner Rückkehr gegen17.30 Uhr war der Wagen weg. Der Schaden liegt bei rund 4000 Euro.

Einbrecherim Haus

Basdorf. Dass sie unliebsamen Besuch hatten, mussten Bewohner eines Hauses in der Tannenstraße in Basdorf bei ihrer Rückkehr Mittwochnacht feststellen. Einbrecher waren über ein Fenster eingedrungen und hatten alle Räume nach Wertsachen durchsucht. Ob sie fündig geworden sind, war noch unklar. Der Schaden am Fenster liegt bei rund 200 Euro.