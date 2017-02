Polizeibericht Bernau vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Basdorf. Dass sie unliebsamen Besuch hatten, mussten Bewohner eines Hauses in der Tannenstraße in Basdorf bei ihrer Rückkehr Mittwochnacht feststellen. Einbrecher waren über ein Fenster eingedrungen und hatten alle Räume nach Wertsachen durchsucht. Ob sie fündig geworden sind, war noch unklar. Der Schaden am Fenster liegt bei rund 200 Euro.

Audi Q5verschwunden

Blumberg. Einen Audi Q5 haben Autodiebe aus einer Tiefgarage im Ahornring in Blumberg gestohlen. Der Wagen, der noch einen Wert von 10 000 Euro hat, verschwand in der Nacht zum Mittwoch.

Berlin. Auf der Grenzallee werden noch bis Ende Dezember zwischen der A 100 und der Neuköllnische Allee beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dadurch herrscht in diesem Bereich permanent Staugefahr. Ähnlich verhält es sich in Treptow zwischen dem Stralauer Platz und der Alexanderstraße.

Verkehrstipp