Polizeibericht Neuruppin vom 23.02.2017

Neuruppin (RA) Drei slowenische Frauen hat ein Ladendetektiv in einem Geschäft an der Neuruppiner Junckerstraße am Mittwochnachmittag beim Stehlen erwischt. Die drei packten in der Spirituosenabteilung Fleisch und Tiefkühlkost im Wert von rund 70 Euro in einen mitgebrachten Rucksack. Als sie an der Kasse die restlichen Waren bezahlt hatten, stellte der Ladendetektiv das Trio.

Berauscht am Steuer

Neuruppin (RA) Cannabis und Kokain hatte ein 30-jähriger Ford-Fahrer intus, als ihn die Polizei am Mittwoch gegen 2.30 Uhr an der Buskower Dorfstraße anhielt. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weiterfahren durfte er nicht.

Vorfahrtmissachtet

Neuruppin (RA) Bei einem 73-jährigem VW-Fahrer rächte sich die Unaufmerksamkeit. Als er an der Neuruppiner Mesche in einen Supermarkt einbiegen wollte, übersah der Mann einen von rechts kommenden Ford einer 35-jährigen und verursachte einen Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von rund 1 000 Euro. Es gab keine Verletzten.

Teurer Windstoß

Neuruppin (RA) Als ein 21-jähriger am Mittwochmorgen in der Neuruppiner Junckerstraße die Fahrertür öffnete, schlug diese durch den Windstoß gegen einen Renault, der daneben parkte. Schaden: rund 100 Euro.