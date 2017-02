Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bei der Kontrolle eines polnischen Pkw am Mittwochvormittag in der Karl-Marx-Straße wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat. Da der 31-Jährige bereits wegen Drogendelikten bekannt war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der bestätigte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Mit gestohlenem Passat unterwegs

Auf der A12, in Höhe der Anschlussstelle Müllrose, hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen einen VW Passat sichergestellt, der einem Händler in Herne gestohlen worden war. Die beiden Insassen (35 und 40 Jahre alt) wurden laut Polizeibericht wegen des Verdachts der Hehlerei vorläufig festgenommen.

Honda Civic verschwunden

Von einem Gemeinschaftsparkplatz an der Güldendorfer Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag ein roter Pkw Honda (FF-MA 75) gestohlen. Der Schaden wird mit 10 000 Euro beziffert.

Ein Blitzer steht heute unter anderem an der August-Bebel-Straße.

Blitzer