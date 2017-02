Polizeibericht Neuruppin vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (moz) Heiligengrabe (RA) Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 189 zwischen Heiligengrabe und Kemnitz sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Ein 31-Jähriger war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit einem Kühllastwagen samt Auflieger dort unterwegs gewesen. Kurz hinter Kemnitz überholte im Gegenverkehr ein Pkw und fuhr dabei auf den 31-Jährigen zu. Der lenkte zum Ausweichen nach rechts, kam dabei auf den unbefestigten Grünstreifen und blieb schließlich schräg dort stecken. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Da der Lkw nicht weiterfahren konnte, musste am Donnerstag für dessen Bergung ein Kran eingesetzt werden. Dafür musste die Straßenmeisterei die Bundesstraße von etwa 9.30 Uhr bis etwa 11.40 Uhr voll sperren. Der unbekannte Pkw-Fahrer ist weiterhin flüchtig.