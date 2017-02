Polizeibericht Gransee vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick. Mit einem Schlagring im Handschuhfach und einem Messer in der Fahrertür wurde ein 24-jähriger Zehdenicker bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf der Berliner Straße erwischt. Der junge Mann wurde kontrolliert, da er ohne angelegten Sicherheitsgurt fahrend unterwegs war.Schlagring und Messer wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Zehdenick. Beim Rückwärtsausfahren von einem Grundstück an der Clara-Zetkin-Straße in Zehdenick stießam Mittwoch gegen 10.15 Uhr ein 75-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Auto gegen den Skoda einer gegenüber verkehrsbedingt haltenden 24-jährigen Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund4 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Radfahrerin übersehen

Fürstenberg. Bei dem Versuch, einem Opel auf der Zootzener Straße, Zehdenicker Straße auszuweichen, ist eine 52-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 9.05 Uhr in Fürstenberg gestürzt. Die 54-jährige Autofahrerin hatte die Radfahrerin zu spät bemerkt. Diese verletzte sich an der Schulter. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstandbei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 100 Euro.