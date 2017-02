Polizeibericht Neuruppin vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Einen Schaden in Höhe von rund 3 100 Euro hat eine 58-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochmorgen in Fehrbellin verursacht. Beim Einparken auf einen Parkplatz an der Berliner Allee übersah sie offenbar eine Laterne und fuhr mit ihrem Auto dagegen. Die Lampe wurde dabei leicht beschädigt, blieb aber nach Aussage der Polizei noch funktionstüchtig. Dafür war der BMW so kaputt, dass die Frau damit nicht mehr weiterfahren konnte.