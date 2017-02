Polizeibericht Fürstenwalde vom 23.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde. In einem Mehrfamilienhaus in der Wriezener Straße ist am Mittwoch eingebrochen worden, das erfuhr der Polizei gegen 11 Uhr. Die Diebe hebelten eine Wohnungstür auf und stahlen eine Geldkassette. An einer zweiten Wohnungstür scheiterten sie.

Schulspeisung von Dieben heimgesucht

Fürstenwalde. In die Schulspeisung der Theodor-Fontane-Grundschule in der Windmühlenstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Die Täter durchwühlten einen Schrank. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wirdauf 200 Euro geschätzt.

Diebe in derTurnhalle Holzstraße

Fürstenwalde. Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag über ein Fenster in eine Turnhalle in der Holzstraße ein. Noch unklar ist, was entwendet wurde. Der verursachte Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Physiotherapeuten bestohlen

Fürstenwalde. In der Zeit vom Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Physiotherapiepraxis in der Wilhelmstraße und entwendeten Bargeld.