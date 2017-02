Tanksäule beschädigt und geflüchtet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Fürstenwalde (MOZ) In einer Tankstelle in der Fürstenwalder August-Bebel-Straße wurde am Donnerstag, gegen 0.40 Uhr, von einem Audi-Fahrer eine Zapfsäule beschädigt, heißt es von der Polizei. Die Mitarbeiterin berichtete den Beamten, dass eine Person mit einem A3 auf das Tankstellengelände gekommen war, um zu tanken. Da an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren, forderte sie den Fahrer auf, in den vorderen Bereich der Tankstelle zu kommen. Der Fahrer hatte die Zapfpistole bereits im Tankstutzen des Audis. Trotzdem fuhr er los und beschädigte so die Tanksäule. Er zeigte der Mitarbeiterin Kennzeichen, verließ dann aber die Tankstelle. Wie die Beamten feststellten, gehörten die Nummernschilder nicht zum Auto. Sie ermitteln wegen Unfallflucht.