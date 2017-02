SturmbÃ¶e entwurzelt Baum

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Einen entwurzelten Baum musste Veltens Feuerwehr am Mittwochabend in der Straße Am Heidekrug in transportierbare Stücke teilen und aus dem Weg schaffen. Offenbar war es einer Windböe geschuldet, dass der Baum gegen 20 Uhr den Weg versperrte. Laut dem stellvertretenden Stadtwehrführer Enrico Neumann hatten seine Kameraden zirka drei Stunden zu tun, ehe der Baum beseitigt war. 15 Einsatzkräfte seien nötig gewesen, um die Straße wieder freigeben zu können. Zu größeren Verkehrseinschränkungen sei es allerdings nicht gekommen. Die Feuerwehr warnt davor, dass es noch bis in den Freitag hinein zu starkem Wind kommen kann, der in Böen Sturmstärke erreicht.