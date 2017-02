Grippewelle belastet Krankenhäuser

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Grippewelle hat Brandenburg erfasst - fast vier Mal so viele Fälle wie im vergangenen Jahr registriert das Robert-Koch-Institut. Doch nicht nur die Arztpraxen sind voll: Schwer erkrankte Patienten werden in diesen Wochen zunehmend in Krankenhäusern behandelt. Dies führt dort teilweise zu Engpässen.

So verhängte das Krankenhaus Eisenhüttenstadt Anfang der Woche einen Aufnahmestopp in der Intensivstation. Die sieben Betten dort seien alle belegt, daher könnten keine neuen Patienten aufgenommen werden, teilt die kommunale Einrichtung mit. "Größere geplante Operationen mit einer nachfolgenden intensivmedizinischen Behandlung sind derzeit nicht möglich und müssen verschoben werden", erklärt der Ärztliche Leiter Dirk Hinz. Allerdings würden Notfälle weiterhin versorgt.

Ganz so dramatisch ist die Situation in anderen Häusern nicht. Im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum mussten jedoch Betten in einzelnen Zimmern aufgestockt werden, um mehr Patienten aufnehmen zu können. "Wir versorgen derzeit viele Menschen mit Infektionskrankheiten, und zwar deutlich mehr als in den vergangenen Jahren", sagt Sprecherin Damaris Hunsmann. Auf derartige Spitzen richte sich das Haus jedoch ein.

Auch das Schwedter Klinikum verzeichnet derzeit einen starken Andrang von Patienten - viele leiden an Lungenentzündungen. "Wir verfügen aber über ein flexibles Bettenmanagement, wodurch internistische Fälle auch in anderen Abteilungen untergebracht werden", sagt der Ärztliche Direktor Rüdiger Heicappell. "Es muss niemand auf dem Flur liegen." Im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel gibt es dagegen andere Probleme. "Wir hatten Schwierigkeiten, die Schichten zu besetzen, da viele Beschäftigte selbst mit Grippe krankgeschrieben sind", sagt Christian Sommerlatte, Referent der Geschäftsführung.

Ähnliche Engpässe verzeichnet auch das kommunale Klinikunternehmen GLG. An den Standorten Eberswalde, Prenzlau und Angermünde sei die Personalsituation angespannt, sagt Sprecher Andreas Gericke. "Dennoch können wir weiter Patienten in allen Stationen aufnehmen."