Netzebander Gutspark bekommt Sanitärcontainer

Temnitzquell (kus) Im Netzebander Gutspark soll in diesem Jahr ein Sanitärcontainer mit Toiletten und Duschen aufgestellt werden. Die Investition in Höhe von 99500 Euro ist Teil des Haushaltsentwurfes, den die Temnitzqueller Gemeindevertretung in dieser Woche befürwortet hat. Einen solchen Sanitärtrakt hat sich die Gemeinde an dieser Stelle schon lange gewünscht. "Als wir ihn im Haushalt eingeplant hatten, begann aber gerade die Flüchtlingskrise und solche Container wurden dann auf einmal unglaublich teuer", erklärte Bürgermeister Johannes Oblaski warum das Vorhaben auf dieses Jahr verschoben werden musste.