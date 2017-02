Netzwerker für die Armen

artikel-ansicht/dg/0/

Als Dieter Puhl neulich auf der Fraktionssitzung der SPD eingeladen war, hielt er sich nicht lange an trockenen Zahlen auf. Stattdessen berichtet er den Abgeordneten, was es heißt, einen verwahrlosten Menschen aus seinen festgewachsenen Kleidern zu schneiden, ihn zu waschen, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihm ein Stück Würde zurückzugeben.

Puhl tat das, ohne auf die Tränendrüse zu drücken, ohne erhobenen Zeigefinger. "Sie sagten einfach nur ganz klar, was Sie brauchen. Das war sehr beeindruckend", sagte Regierungschef Michael Müller (SPD) am Donnerstag in seiner Laudatio "für einen Mann, der eine so wichtige Arbeit für unsere Stadt leistet".

Die Feierstunde fand in Müllers Dienstzimmer im Roten Rathaus statt. "So was ist gar nicht mein Ding", gestand Puhl, der wie immer in Jeans und Schiebermütze erschien und sich den Orden an seine feinste Weste heften ließ. "Aber danke, dass ihr mir das angetan habt", sagte der 59-Jährige sichtlich bewegt in Richtung der Feier-Gesellschaft aus Ehrenamtlern, Bahnvorständen, Journalisten und Beamten.

Sie alle hat Puhl mit seiner herzlichen wie lockeren, immer verbindlichen Art mitgerissen, begeistert, vernetzt und zu einer großen Helfergemeinschaft gemacht. Seit 25 Jahren ist der Sozialpädagoge aus Schleswig-Holstein in der Berliner Obdachlosenhilfe der Stadtmission tätig. Als er 2009 den Chefposten in der Bahnhofsmission am Zoo übernahm, kostete der Kaffee dort noch 20 Cent. Die Einrichtung stand kurz vor dem Bankrott. Puhl schulte die Mitarbeiter nicht nur in Gastfreundlichkeit, sondern öffnete die Türen für alle.

Seitdem führt er Spender, Bahnmitarbeiter und Unternehmensmanager durch Kleiderkammer und Suppenküche, bringt Arm und Reich zusammen. Politiker und Promis schmieren auch ohne pressewirksames Foto bei ihm Stullen. Ex-Knackis, die Sozialstunden ableisteten, wurden zu Einzelfallhelfern.

Mit seinen schnörkellosen Geschichten über Not und Elend, mit seinen philosophischen Worten über das Glück des Helfens, mit seiner kumpelhaften Art erzeugt er bei Menschen aus allen Schichten Wohlfühlatmosphäre. So hat Puhl ein riesiges Netzwerk gestrickt. Bis zu 150 ehrenamtliche Mitarbeiter und zwölf fest Angestellte versorgen in Europas größter Bahnhofsmission rund 600 Bedürftige 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr mit Essen und Kleidung und menschlicher Wärme.

Die eigentliche Helferfamilie ist viel größer. Da sind die vielen Spender, die regelmäßig Kaffee, Butter, Socken und Geld vorbeibringen. Da ist der frühere Siemens-Manager, der nach einer schweren Krankheit Gutes tun will. Oder der Mitarbeiter aus dem Bahn-Finanzvorstand, der nach einem Rundgang mit Puhl nicht mehr zur Ruhe kam. "Du, Dieter, ich kann nicht mehr schlafen. Wir müssen helfen", schrieb er noch in der Nacht eine Mail und brachte das nächste Mal den damaligen Bahnchef Rüdiger Grube mit. Der schickte nicht nur seine Mitarbeiter zur Teambildung in die Bahnhofsmission. Sondern ermöglichte mit Finanzspritzen den Aufbau eines kostenlosen Hygienecenters, für das Puhl seit Jahren trommelte.

Puhl gibt sich damit nicht zufrieden. Schließlich wächst die Not auf Berlins Straßen von Jahr zu Jahr. So will der umtriebige Einrichtungsleiter 2018 ein Obdachlosenzentrum eröffnen, in dem weitere Beratungen etwa zur Wohnungs- und Jobsuche möglich werden.

Doch in zwei Wochen geht es erst einmal in den Vatikan. "Wir wollen das Hygienecenter am Petersplatz anschauen", sagt Puhl, der einst als Atheist in der Stadtmission anfing. Sollte es zur einer Audienz kommen, würde er Papst Franziskus sofort einen großen Wunsch unterbreiten. "Es wäre doch toll, wenn er bei seinem nächsten Berlin-Besuch eine Messe in der Bahnhofsmission halten könnte. Schließlich kommen viele unserer Gäste aus dem katholischen Polen."

Wer Dieter Puhl kennt, der hält auch diesen Traum für möglich.