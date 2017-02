Mehrkosten für Schulerweiterung

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Nächster Schritt: Die Gemeindevertreter haben am Dienstagabend vor dem Hintergrund der Grundschul- und Horterweiterung in Wustermark die auf Basis der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) ermittelte neuerliche Kostenberechnung in Höhe von rund 9,4 Millionen Euro einstimmig gebilligt und diese vorbehaltlich der Submission als Baukostenobergrenze festgesetzt.