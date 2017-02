Punkte für den Klassenerhalt erkämpft

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Gaglow (RA) Das Nachwuchsteam des MSV Neuruppin verbuchte am Wochenende in der 5-Kegelbillard-Bundesliga einen Drei-Punkte-Erfolg. Einer, der ganz wichtig war.

Bei der SG Groß Gaglow gewannen die Fontanestädter klar mit 7:2 Punkten. Die Sonntagsbegegnung beim Tabellenzweiten SV Neschwitz ging dagegen mit 5:7 knapp verloren. Die Neuruppiner Youngster verbesserten sich trotzdem auf den vierten Tabellenplatz und machten damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

In Groß Gaglow spielten die MSV-er groß auf. Max Gabel und Manuel Weiß hatten zwar gegen Erhard Drechsler und Frank Lichtblau Startschwierigkeiten, gewannen jedoch in drei Sätzen und stellten damit die Weichen auf Sieg. Michel Peters brauchte gegen Bastian Röhrens nur zwei Sätze und danach lief es wie am Schnürchen. Alle drei Neuruppiner gewannen ihre zweite Begegnung und erhöhten auf 6:0. Damit fehlte nur noch ein Erfolg für einen Drei-Punkte-Sieg. Weiß unterlag zwar im ersten Versuch gegen Drechsler knapp in drei Sätzen, doch Gabel machte gegen Röhrens den Sack zu. Die Niederlage von Peters gegen Lichtblau bedeutete für die Gastgeber nur noch Ergebniskosmetik. Das Doppel und die Staffel mussten nicht mehr gespielt werden.

Am Sonntag lief in Neschwitz nicht alles nach Wunsch. Gabel gewann gegen Alexander Reh zwar das Auftaktmatch, doch dann unterlagen Weiß und Peters gegen Jonas Träger und Marcus Marsch nach drei hart umkämpften Sätzen. Nachdem Peters auch gegen Reh den Kürzeren gezogen hatte, lagen die Neuruppiner mit 1:3 zurück. Doch die MSV-er kämpften sich in die Partie zurück. Weiß gewann gegen Träger und Reh und auch Gabel setze sich gegen Marsch und Träger in jeweils drei Sätzen durch. Peters verlor zwar gegen Marsch, doch aus dem Rückstand war eine 5:4-Führung geworden. Die Hoffnung, wenigstens einen Punkt mitzunehmen, erfüllte sich jedoch nicht. Gabel und Weiß verloren das ausgeglichene Doppel gegen Reh und Träger mit 92:100. So musste beim Stand von 5:5 die Staffel die Entscheidung bringen. Hier hatten die MSVer nichts mehr zuzusetzen und unterlagen klar mit 114:150 Punkten.

In der Einzelwertung verteidigte Max Gabel die Tabellenführung. Manuel Weiß und Michel Peters rangieren auf den Plätzen 11 und 19.