Metzgerei bleibt vor Ort

Mildenberg (GZ) Die Landfleischerei Peter Müller in Mildenberg hat Gerüchte dementiert, wonach das Ladengeschäft in Mildenberg geschlossen werden soll, damit sich das Unternehmen künftig auf den Verkauf seiner Fleisch- und Wurstwaren auf den Wochenmärkten in der Region konzentrieren kann. Das Gerücht sei ihr auch schon zu Ohren gekommen, sagte Chefin Stefanie Müller. Allerdings sei an diesen Gerüchten absolut nichts dran. Eher das Gegenteil sei der Fall, zurzeit suche man eine vielseitig einsetzbare Verkäuferin. Es sei zwar richtig, dass die Nachfrage im Stammgeschäft, das seit 1984 von der Familie Müller an der Mildenberger Dorfstraße betrieben wird, im Winterhalbjahr ruhiger sei. "Aber die nächste Grillsaison steht schon vor der Tür", sagte sie. Die Gerüchte könne sie sich nur so erklären, dass jüngst in Mildenberg der Konsum geschlossen habe. Womöglich sei da wohl etwas durcheinander gebracht worden. Neben dem Stammgeschäft in Mildenberg ist die Landfleischerei mit ihren Verkaufswagen auf den Wochenmärkten unter anderem in Zehdenick, Fürstenberg, Lindow und Glienicke/Nordbahn regelmäßig unterwegs.