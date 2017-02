Digitales Branchenbuch ist online

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Das neue Branchenverzeichnis der Stadt Hohen Neuendorf ist online. Ab sofort können sich alle Gewerbetreibenden kostenfrei anmelden und dort ihre Produkte, Dienstleistungen und Öffnungszeiten beschreiben und bebildern. Ebenso sollten sich medizinische Einrichtungen, Künstler und Vereine angesprochen fühlen. Das Angebot dieser Plattform gilt nicht nur für interessierte Nutzer in allen Hohen Neuendorfer Stadtteilen, sondern auch in den Nachbarkommunen von Birkenwerder, Glienicke und Mühlenbecker Land bis nach Hennigsdorf und Oranienburg. Die Stadt möchte damit ihre eigene Homepage dazu nutzen, die Firmen der Region bekannter zu machen und darauf hinzuweisen, dass sich fast jeder Kauf und jedes Anliegen auch in der Nähe erledigen lässt. Je größer das Verzeichnis wird, desto besser. "Wir machen in geballter Form sichtbar, was es bei uns alles gibt", so die Fachbereichsleiterin für Marketing der Stadt, Ariane Fäscher.