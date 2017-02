Baustart Ende des Jahres

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark/Elstal (MOZ) Die Gemeindevertretung in Wustermark hat mit diversen Beschlüssen die weitere Entwicklung des historischen Olympischen Dorfes zu Elstal unter anderem mit der Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des ersten, zwölf Hektar großen Bauabschnittes einstimmig auf den Weg gebracht. Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) wertete das als durchweg "positives Signal".

So soll der Investor Terraplan Ende dieses Jahres endgültig mit den ersten inneren und äußeren Erschließungsarbeiten und der Sanierung des Speisehaus der Nationen, in diesem sollen rund 100 Wohneinheiten entstehen, beginnen können. Das ist auch vonnöten, da die Bundesfördermittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro, die aus dem Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" stammen, bei einem Eigenanteil von 1,3 Millionen Euro zeitlich gebunden sind und dementsprechend abgerufen werden müssen.

"Mit den Beschlüssen stehen die Ampeln auf grün", sagte Schreiber. Nachdem jüngst auch die Eigentumsfrage zwischen der DKB-Stiftung und Terraplan und unter Hilfestellung der Gemeindeverwaltung mit Blick auf den ersten Bauabschnitt geklärt werden konnte, ist ein weiteres Problemfeld abgeräumt. Terraplan ist nun nach Kauf der Fläche Eigentümer.

Im weiteren Planverfahren sind zudem vor dem Hintergrund weiterer Kosten diverse städtebauliche Verträge (Erschließungsvertrag, Folgelastenvertrag, Waldrechtlicher Vertrag, et cetera) mit Vorhabenträger Terraplan abzuschließen. Im April soll laut Meinung von Schreiber der Satzungsbeschluss gefasst werden. Das Baurecht soll gleichfalls geschaffen werden. Das kreisliche Bauordnungsamt muss die Genehmigung dafür im Verfahren erteilen.