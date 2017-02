Verwunderung nach Baumfällungen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach der Baumfällung in der Lindenpromenade haben weitere Sägeaktionen in der Stadt Fragen von Bürgern ausgelöst. So zeigten sich Anwohner im Max-Reichpietsch-Ring in der Vorstadt verwundert, dass vor ihren Häusern Bäume umgelegt wurden. Insgesamt 25, wie Diana Fürstenberg von der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) bestätigte. Die SWG wolle in diesem Jahr mit der Um- und Neugestaltung der Außenanlagen beginnen, sagte sie. Dazu müssten - auch auf Anordnung der Feuerwehr - Zufahrten und Rettungswege geschaffen werden. "Daher waren die Baumfällungen zwingend erforderlich", betonte sie. In einer Bürgerversammlung im vorigen Jahr und in Runden mit dem Bürgerverein seien die Arbeiten angekündigt worden. Die ausführende Firma habe etwas zu früh begonnen, so dass Aushänge in den Häusern erst zeitgleich mit den Fällungen angebracht wurden.