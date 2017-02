Krimizeit mit Agatha Christie im Kleist Forum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Neue Bühne Senftenberg ist am Wochenende zum zweiten Mal mit dem Kriminalstück "Die Mausefalle" im Kleist Forum zu Gast. Der Zweiakter, geschrieben nach einer Vorlage von Agatha Christie und ursprünglich als Hörspiel konzipiert, ist unter Krimifans sehr gut bekannt, wird er doch seit 1952 jeden Tag am Westend-Theater in London aufgeführt.