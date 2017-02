Lebenslang im Glienicker Mordprozess gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin/Glienicke (zeit) Eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes hat die Staatsanwältin am Donnerstag für den 82-jährigen Hohen Neuendorfer Jürgen F. gefordert. Sie sah es im Glienicker Mordprozess vor dem Neuruppiner Landgericht als erweisen an, dass F. die 75-jährige Hannelore K. aus niederen Beweggründen heimtückisch erstochen hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554640/

Hintergrund dieser Tat sind jahrelange Streitigkeiten zwischen dem Angeklagten als Hausbesitzer und dem Opfer als Mieterin der Immobilie in der Koebisstraße. Nachdem eine Räumungsklage gescheitert war, soll F. den mehrfach angedeuteten Plan, die Frau loszuwerden, durch den Mord in die Tat umgesetzt haben. Vor Gericht schwieg F. zu den Vorwürfen, in mehreren Vernehmungen der Polizei hatte er die Tat am 11. Juli 2016 eingeräumt. Er wollte das Haus "ohne Mietbetrüger" an seine Tochter und seine Enkelin vererben.

Der Verteidiger des Angeklagten sah dagegen keine Mordmerkmale vorliegen. Er plädierte auf eine Verurteilung wegen Totschlags im Affekt und forderte vier Jahre Haft. Die Chance, im "letzten Wort" sich für die Tat bei den Hinterbliebenen zu entschuldigen, ließ F. verstreichen. Das Urteil wird nächsten Dienstag gesprochen.(Seite 3)