A-ja-Resort bietet Bewerbertag an

Bad Saarow (MOZ) Das A-ja-Resort in Bad Saarow lädt am Sonnabend Besucher ein, die an einer Mitarbeit in dem Hotel interessiert sind. Potenzielle Bewerber können zwischen 12 und 15 Uhr an Hausführungen teilnehmen und die einzelnen Abteilungen von einer anderen Seite als der des Gastes kennen lernen. Als Ansprechpartner steht Resort-Manager Andreas Winkler zur Verfügung.