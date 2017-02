Nachrücker in CDU-Fraktion

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Kathrin Wesenberg wurde am Mittwochabend als neues Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion verpflichtet. Bodo Lange hatte sein Mandat zurückgegeben, die 37-Jährige rückt nach. Die Außendienstmitarbeiterin wolle sich vor allem im Bildungsbereich einbringen, sagte die Altlandsbergerin. Sie ist Stadtverordnete in ihrem Heimatort und engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde.