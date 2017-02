Viermal Fasching am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf/Lebus/Neuhar-denberg (MOZ) Am Wochenende vor den "drei tollen Tagen" geben die Karnevalisten aus der Region noch einmal richtig Gas. Am Sonnabendabend geht es sowohl im Alt Zeschdorfer (19 Uhr) und Lebuser Kulturhaus (20 Uhr) als auch in der Neuhardenberger Turnhalle (20.11 Uhr) hoch her.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554646/

Helau! Wie hier, zur Eröffnung der diesjährigen närrischen Saison am 11.11. in Lebus, steigt am Wochenende in drei Faschingshochburgen der Region karnevalistisches Treiben

Helau! Wie hier, zur Eröffnung der diesjährigen närrischen Saison am 11.11. in Lebus, steigt am Wochenende in drei Faschingshochburgen der Region karnevalistisches Treiben © Matthias Lubisch

Für die Zeschdorfer AHCC-und die Lebuser LCC-Narren ist es bereits die zweite Abendveranstaltung in Folge. "Wir freuen uns auf ein erneut volles Haus", sagen sowohl AHCC-Präsident Ralf Nowak als auch LCC-Präsident Gilbert Beck. Gefeiert wird in Alt Zeschdorf zum Motto "Der AHCC ist eine Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man kriegt". Der LCC dreht mit der Zukunft im Blick die Uhren zurück.

In letzter Sekunde sind für den Fasching in Neuhardenberg alle Signale auf Grün gesprungen: Der Nutzungsvertrag für die Neuhardenberger Turnhalle sei dem Verein am Dienstag zugegangen, teilt der Veranstalter, der Neuhardenberger Carneval Verein (NCV), mit. Auch die Veranstaltungsgenehmigungen für den Fasching am Sonnabend und den Nachtwäscheball am 8. April liegen nun vor. Am Sonntag sind um 14.30 Uhr die jüngsten Narren noch zum Kinderkarneval ins Lebuser Kulturhaus eingeladen.