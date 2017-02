Schwieriger Rücklauf bei Jugendumfrage

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die Umfrage zur zentralen und/oder dezentralen Jugendarbeit in der Stadt und ihren Ortsteilen ist ein ziemlich mühseliges Unterfangen. Das zeigte sich bei der Berichterstattung zum bisherigen Rücklauf der Fragebögen im neu konstituierten Bildungs-, Jugend- und Sozialausschuss. Von 730 verteilten Umfragezetteln seien 152 ausgefüllt zurückgekommen, eine Quote von rund 20 Prozent, so Jugendsozialarbeiter Stephan Schwolow. Prinzipiell müsse man das schon als gut bewerten. Zu Altlandsberg mit 83 und Bruchmühle mit 28 Rückläufen ließen sich in der Auswertung auch dezidierte Aussagen nach Ortsteilen treffen - bei Wegendorf (5), Wesendahl (3) und Gielsdorf (1) sei das hingegen bisher kaum möglich.

Die meisten Fragebögen waren über die Stadtschule an die Mädchen und Jungen ausgegeben worden. Von den "Fremdschülern" aus Nachbarorten, die die Bildungseinrichtung besuchen, gibt es deshalb auch 29 Rückläufe, die mit ausgewertet würden. 30 Fragebögen habe er zudem nach Gielsdorf gegeben, wo die Kinder und Jugendlichen in der Masse Strausberger Schulen besuchen. Andere Verteilungswege seien aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich gewesen, hieß es aus der Verwaltung. Bis auf Einzelfälle sei der Rücklauf auch abgeschlossen, betonte Schwolow, die Lehrer hätten mehrfach nachgehakt.

Versucht wird jetzt, so ein Ergebnis der Ausschussberatung, noch einmal über die Ortsbeiräte in die Dörfer zu gehen, um dort die Teilnahme zu erhöhen. In seiner Familie mit drei Kindern sei bisher kein Fragebogen aufgetaucht, bekannte der Wegendorfer Michael Töpfer (CDU), der sich nun in seinem Ortsteil um Teilnahme kümmern will.