Vieles anders durch neues Gesetz

Bad Freienwalde (MOZ) Über die Auswirkungen des neuen Pflegestärkungsgesetzes in der Arbeit der Tagespflege "Königshöhe" in Bad Freienwalde informierte Einrichtungsleiterin Stefanie Schüssler. "Wir wussten schon lange, dass die Gesetzesänderung auf uns zukommt", so Schüssler. Mit dem neuen Gesetz, das zu Beginn des Jahres in Kraft getreten ist, gehe auch die Umstellung von Pflegestufen in Pflegegrade einher. Erst spät hätte die Einrichtung von dieser Änderung erfahren, sagte Stefanie Schüssler. Dadurch hätte die Tagespflege zu Beginn des Jahres viel zu tun gehabt. "Die Krankenkassen hätten da schneller reagieren können."