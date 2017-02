Kompakte Informationen zur L 30

artikel-ansicht/dg/0/

Die gespannte Stimmung in der gut gefüllten Aula der Oberschule war fast greifbar. Denn die Anlieger interessierten sich natürlich nicht nur für die Art und Weise des Ausbaus der restlichen 940 Meter der L 30, sondern vor allem dafür, was sie bezahlen müssen. Als dann die Zahlen genannt wurden, konnte man bei vielen die Erleichterung geradezu spüren.

Folgende Fakten wurden von Marwin Henkel, Geschäftsführer der Ingenieurbüro Bauplanung GmbH Eggersdorf, genannt: Vom Bauende bis zum künftigen Kreisel wird die rund 60 Zentimeter starke Fahrbahn sechs Meter breit asphaltiert und mit Hochborden eingefasst. Über Kanäle wird das Regenwasser abgeleitet. Der rechter Hand vorhandene Gehweg bleibt erhalten. Linker Hand wird ein Geh- und Radweg in einer Breite von zwei Metern gebaut - mit Betonpflaster. Der rechte Gehweg wird zwei Meter breit sein. Am Busentschen Weg sind beiderseits Bushaltestellen vorgesehen.

Der künftige Kreisel hat einen Durchmesser von 28 Metern. Für Fußgänger werden Mittelinseln auf den Fahrbahnarmen eingebaut. Sowohl an der Straße als auch dem Kreisel gibt es lediglich leichte Mulden für die Regenentwässerung. Nach dem Kreisel in Richtung Bahnhofstraße wird die Fahrbahn 6,50 Meter breit, da hier mit mehr Verkehr gerechnet wird. Regenwasser wird, so weit es geht, über Kanäle abgeleitet. Einzig zwischen Fichteweg und Schwarzem Weg werden Regenmulden gebaut. Tiefborde sorgen dafür, dass das Wasser von der Fahrbahn auch dorthin gelangt. Vom Schwarzen Weg bis zur Bahnhofstraße soll ein gepflasterter Gerinnestreifen auf der Straße als gestalterisches Element dienen.

Anne Ferchow aus der Bauverwaltung informierte über die Kosten für die Grundstückszufahrten. In Fredersdorf-Vogelsdorf gehören diese grundsätzlich zum Bauprogramm, werden aber unabhängig von den Straßenbaubeiträgen der Anlieger abgerechnet. Da, wo Anlieger in früheren Zeiten eine bautechnisch einwandfreie Grundstückszufahrt mit Genehmigung der Verwaltung gebaut haben, wird lediglich der Anschluss an die künftig ausgebaute L 30 und den Geh-/Radweg berechnet. Die Verwaltung geht in dem Falle von Kosten von rund 870 Euro aus. Auf der Seite, wo der Geh-/Radweg komplett neu angelegt wird, müssen die Anlieger mit etwa 1130 Euro rechnen, die sie für die Grundstückszufahrt zu zahlen haben.

Ihre Kollegin Manuela Bonin erläuterte im Anschluss, wie sich die Straßenbaubeiträge für die Anlieger zusammensetzen und in welcher Höhe sie prozentual beteiligt werden. Da es sich bei der L 30 um eine Landesstraße handelt, werden die Anlieger prozentual deutlich weniger zur Kasse gebeten als bei reinen Anliegerstraßen. Zwischen 35 und 80 Prozent liegt der Anliegeranteil. Bei der Bushaltestelle sind das zum Beispiel zwei Cent je Quadratmeter, bei der Entwässerung 50 Cent je Quadratmeter. Hinzu kommen Anteile am Geh-/Radweg, den Parktaschen und Grünausgleich. Macht insgesamt 1,08 Euro. Bestimmte Kosten, etwa die für den Kreisel, sind gar nicht umlegbar.

Manuela Bonin rechnete auf der Basis von Erfahrungswerten vor, dass sich für ein Beispielgrundstück mit 800 Quadratmetern Größe und dem Nutzungsfaktor 1,5 eine Beitragsbemessungsfläche von 1200 Quadratmetern ergäbe. Diese wird mit 1,08 Euro multipliziert. Für Familie X ergäbe sich so ein voraussichtlicher Beitrag von 1296 Euro.

Baustart soll im April sein. Dann wird der Teil zwischen künftigem Kreisel und Bahnhofstraße angegangen, der zugleich der längste Abschnitt ist. Ein Anlieger bat darum, dass es dort noch einmal eine Unterteilung gibt. Denn in diesem Bereich gäbe es die meisten Gewerbetreibenden. Laut Anne Ferchow sei man dabei, dies mit der Firma Oevermann zu besprechen. Die hat wie schon im ersten Teil der L 30 den Zuschlag erhalten. Besprechen will die Gemeinde mit dem Landesbauamt auf Bitten der Anlieger auch noch einmal die Anordnung von Bushaltestellen und Parktaschen.

Derzeit werden die Sperrungen und Umleitungen vorbereitet. Sobald sie klar sind, werden sie im Internet auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

