Bald ein Wald an der A 10

Wie etwa auch für den Verbrauchermarkt Niederheidenstraße, für den als Ausgleich ein Wald auf 8320 Quadratmetern gepflanzt werden muss. Aber auch für den 1. Bauabschnitt des Lustgartens in Altlandsberg, wo als Ausgleich Wald in einer Größe von 27 300 Quadratmetern neu zu pflanzen ist, soll der Flächenpool am Gruscheweg dienen. Offenbar gibt es in Altlandsberg dafür nicht genügend Flächen, so dass nach Neuenhagen ausgewichen wird.

Um das möglich zu machen, muss ein bereits im Februar vor sechs Jahren gefasster Beschluss überarbeitet werden. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Neuenhagen weitere Flächen angekauft hat und auch mit der Kirche gut in Verhandlung ist, die dort noch Eigentum hat. Kurzfristig, heißt es in der Beschlussvorlage, zeichnet sich eine Einigung dafür ab.

Das Areal hat eine Größe von rund 170 000 Quadratmetern. Laut Flächennutzungsplan sind rund 60 000 Quadratmeter für die Entwicklung von Sportanlagen vorgesehen. Der Rest soll in eine "hochwertige und naturnahe Grünfläche umgewandelt werden", heißt es im Beschlusstext. Und so könnte bald am Gruscheweg ein Wald wachsen.