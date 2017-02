Blackbox misst den Verkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) An der Bahnhofstraße in Neuzelle hängt in Höhe der ehemaligen Gärtnerei Wallstab seit kurzem ein kleiner grauer Kasten. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes SDR Seitenradarmesssystem. Dieses ist ein berührungslos messendes Verkehrsdatenerfassungssystem und dient dem Amt Neuzelle als Hilfsmittel bei der Ermittlung von Verkehrsbelastungen auf einzelnen Straßenzügen.

"Das Besondere an dieser Messstelle ist, dass wir nunmehr in die Lage versetzt werden, die Verkehrsbelastung nach individuell definierten Fahrzeugklassen wie Lkw, Lastzügen, Pkw, Motorrädern und Fahrradfahrern zu erfassen - und zwar in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig", berichtet Neuzelles Bauamtsleiter Thomas Tavernier. "Die gefahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge werden ebenfalls erfasst. Da es sich um eine Blackbox handelt, sind diese jedoch nicht für den Fahrzeugführer erkennbar."

Der geringe Energieverbrauch des SDR ermo¨glicht einen 365-Tage-Dauerbetrieb mittels Solartechnologie. Das selbstkalibrierende System kann an der Messstelle mit einem Smartphone parametriert und die Messqualita¨t direkt überprüft werden. Diese Aufgabe übernimmt der Bauamtsleiter selbst. So erhält das Amt Neuzelle valide Daten zu unter anderem folgenden Fragestellungen: Wie schnell wird in jeder Fahrtrichtung gefahren, wie viele Fahrzeuge fahren auf den jeweiligen Fahrspuren, wie hoch ist der LKW-Anteil am Gesamtverkehr und wie viele Fahrräder fahren auf den Radwegen?

"Die jetzt begonnene Datenerfassung in der Bahnhofstraße dient vor allem dazu, die eingeforderte Umgehungstraße in Neuzelle mittels weiterer aktueller Datenreihen zu stützen und auf die Dringlichkeit dieser Baumaßnahme zu verweisen. Die so gewonnenen Daten werden auch der Bürgerinitiative Ortsumgehung Neuzelle zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt", erklärt Tavernier.

Sobald repräsentative Messreihen über einen längeren Zeitraum von mindestens drei Wochen vorliegen, will das Amt die ersten Auswertungen präsentieren.